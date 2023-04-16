"بايكار" التركية تسلم 520 منزلاً مسبق الصنع لمتضرري الزلزال

سلمت شركة "بايكار" التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، 520 منزلاً مسبق الصنع للمتضررين من زلزال 6 فبراير/ شباط في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وجرى تسليم المنازل التي أنشأت في ملعب لكرة القدم بمنطقة "12 شباط" بواسطة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية "آفاد".

ويوجد حول المنازل حدائق للأطفال ومكتبة وروضة وورشات عمل للنساء ومتاجر ومراكز صحية ومسجد.

وقالت نرمين أصلان تورك المقيمة في منازل "بايكار"، إنها أمضت فترة في الخيم مع أطفالها الأربعة، قبل أن تنتقل إلى منزلها الحالي.

وأضافت أنها تشعر بالأمان داخل المنازل مسبقة الصنع أكثر من منزلها السابق الذي تضرر جراء الزلزال.

وشكرت أصلان تورك جميع القائمين على تأسيس المنازل مسبقة الصنع في ولاية قهرمان مرعش.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودماراً هائلاً في الممتلكات.