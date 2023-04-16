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"IHH" تقدم أكثر من مليون وجبة لمتضرري الزلزال في رمضان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 16.04.2023 16:53
هيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH مليوناً و220 ألف وجبة إفطار وسحور لمتضرري الزلزال في جنوبي تركيا الأناضول هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" مليوناً و220 ألف وجبة إفطار وسحور لمتضرري الزلزال في جنوبي تركيا (الأناضول)

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" مليوناً و220 ألف وجبة إفطار وسحور لمتضرري الزلزال في جنوبي تركيا.

وحسب بيان الهيئة، الأحد، قدمت الهيئة وجباتها عبر 17 مطبخاً في 6 ولايات جنوبي بتركيا.

وتتوزع مطابخ الهيئة في الولايات المتضررة من الزلزال على الشكل التالي: 4 في هطاي و5 في قهرمان مرعش، و2 في أديمان و3 في ملاطيا و2 في غازي عنتاب، ومطبخ في شانلي أورفة.

وتواصل الهيئة تقديم وجبات الإفطار والسحور، حيث من المتوقع تقديم 250 ألف وجبة إضافية حتى نهاية شهر رمضان.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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