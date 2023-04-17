شركة روكيتسان تطور نظاماً خاصاً بالدروع الباليستية للدبابات

أعلنت شركة روكيتسان التركية Roketsan الرائدة في مجال تصنيع الصواريخ أنها طورت نظاما خاصا للدروع الباليستية، يوفر مستوى عالٍ من الأمن للدبابات محلية الصنع "آلطاي".

وتلعب "روكيتسان" دورا مهما في توفير وسائل الحماية للدبابة محلية الصنع "آلطاي"، من خلال تطوير منظومة خاصة للدروع.

وتشير التوقعات إلى أن القوات المسلحة التركية ستستلم دبابتين من طراز آلطاي لإجراء الاختبارات اللازمة على نظام الجيل الجديد من الدروع في الأيام المقبلة، لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج المتسلسل.

** دروع هجينة متطورة

تتمتع "روكيتسان" بخبرات مهمة تمتد لسنوات في مجال صناعة أنظمة المدرعات، كما تتميز الشركة مقارنة بمنافسيها في هذا المجال بقدرتها على تطوير أنظمة دروع وأنظمة صاروخية لحماية المركبات المدرعة.

وبهذه الطريقة، نجحت "روكيتسان" القادرة على ابتكار حلول سريعة وفعالة، في تطوير أنظمة دروع أكثر فعالية وأخف وزنا بمواد عالية التقنية لصالح مشروع الدبابة المحلية "آلطاي".

ويبرز نظام الدروع للدبابة آلطاي (Altay Tankı Zırh Sistemi)، كجيل جديد من أنظمة الدروع الهجينة التي طورها مهندسو "روكيتسان" ضد التهديدات المختلفة.

وبفضل المواد ذات التقنية المتقدمة والأنظمة الفرعية في نظام الدروع، يتم توفير مستوى عالٍ من الحماية بأقل وزن وحجم.

ويتيح نظام الدروع من خلال التصميم المتطور والمواد المستخدمة حماية عالية الأداء لمقصورة الطاقم والأنظمة التكنولوجية، بينما تسمح البنية المرنة أيضا بتحديث النظام وفقا لتطور التهديدات المستقبلية.

** 250 مجموعة مدرعة

وتواصل "روكيتسان" العمل على الأنشطة التحضيرية لبدء الإنتاج المتسلسل لـ 250 مجموعة من الأنظمة المدرعة بعد الانتهاء من اختبارات الدبابة آلطاي في القوات المسلحة التركية.

وتسمح تقنيات الجيل الجديد في نظام الدروع المذكور بتكييف استخدامها في جميع تكوينات الدبابة آلطاي مع الدبابات الأخرى الموجودة ضمن ممتلكات القوات المسلحة التركية.

كما تعمل "روكيتسان" على توفير إمكانية استخدام هذه التقنيات في المركبات البرية غير المأهولة في المستقبل.

** إنتاج محلي وتصدير

ويعتبر مركز "روكيتسان" للحماية الباليستية، الوحيد في تركيا الذي يعنى بتطوير دروع الدبابات والمركبات المجنزرة، ويعمل وفق تقنيات متقدمة ومستوى عالٍ من السرية.

ومن خلال عمل المركز في تطوير الإنتاج المحلي للمواد الخاصة المستخدمة في أنظمة المدرعات، يساهم أيضا في تقليل الاعتماد على الخارج في الصناعات الدفاعية.

وبإنتاجها للدروع في مشروع الدبابة آلطاي، تسعى "روكيتسان" لزيادة الصادرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية، في ظل تواصل جهود التسويق وتطوير منظومات الدروع وفق احتياجات المشاريع المحلية والأجنبية.

من ناحية أخرى، تعمل "روكيتسان" على تطوير أنظمة أبراج للمدرعات بمستويات حماية متغيرة اعتمادا على طلبات المستخدم، والتي يمكن دمجها في العديد من المنصات المختلفة الموجودة ضمن ممتلكات القوات المسلحة التركية أو جيوش الدول الصديقة والحليفة.