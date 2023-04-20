أردوغان يهنئ الشعب التركي بعيد الفطر

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شعبه بقدوم عيد الفطر الذي يوافق غداً الجمعة أول أيامه.

جاء ذلك في فيديو نشره عبر تويتر، قال فيه إن بلاده كانت حزينة خلال شهر رمضان بسبب ضحايا زلزال قهرمان مرعش الذي وقع في فبراير/ شباط الماضي.

ولفت الرئيس التركي إلى أن حكومته لم تترك منكوبي الزلزال وحدهم في هذه الأيام الفضيلة.

وذكّر بأنه زار الولايات المنكوبة أكثر من مرة للتضامن مع المتضررين من جهة، وتفقد أعمال الإغاثة والمشاركة في مراسم وضع أساس منازل للمتضررين.

وأكد أردوغان تكاتف الحكومة والشعب من أجل تضميد جراح متضرري الزلزال، مبيناً أنه تمت إزالة القسم الأكبر من الأنقاض والبدء بإنشاء 100 وحدة سكنية ومنزل ريف.

وأشار إلى أنه مع افتتاح المدارس في الولايات المنكوبة مجدداً بعد العيد، من المرتقب أن يساهم ذلك في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كبير.

وأضاف أن حكومته تخطط لإنشاء 650 ألف منزل للمنكوبين، على أن يتم تسليم 319 ألف منزل منها في غضون عام.