وزير الدفاع التركي رفقة قادة الجيش يؤدون صلاة العيد في هطاي

أدّى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وقادة الجيش التركي صلاة عيد الفطر في ولاية هطاي جنوبي تركيا، أكثر الولايات الـ 11 تضرراً من الزلزال.

ووصل أقار برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى آفسفر وقائدا القوات البحرية أرجمنت تاتلي أوغلو، والجوية آتيلا غولان مساء أمس ولاية هطاي بعد آخر إفطار في شهر رمضان على متن سفينة حاملة المسيرات TCG Anadolu بإسطنبول.

وأدى قادة الجيش التركي صلاة عيد الفطر في مسجد حجي جمعة قهرمان برفقة متضرري الزلزال.

وبعد الصلاة عقد أقار ونائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، نعمان قورطولموش، مؤتمراً صحفياً، دعا خلاله بالرحمة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا والشفاء العاجل للجرحى.

وتبادل أقار وقورطولموش التهاني بحلول عيد الفطر مع المواطنين الأتراك.