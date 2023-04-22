المسيرة التركية المقاتلة "قزل إلما" تتم اختبارها الثامن بنجاح

أجرت المقاتلة التركية المسيرة "قزل إلما" يوم الخميس، ثامن تحليق لها ضمن مجموعة الاختبارات الضرورية قبل دخولها الخدمة في ترسانة القوات المسلحة.

وفي بيان أصدرته شركة "بايكار" المصنعة للمسيرة، أن المقاتلة اجتازت اختبارها الثامن بنجاح.

وفي الاختبار الأخير حلقت المقاتلة بارتفاع منخفض، وأجرت مناورات بسرعة 630.8 كيلو متر بالساعة.

وفي هذا الإطار تم اختبار تحليق الطائرة بسرعات عالية وأداء المناورة والإقلاع والنزول السريع.

يذكر أن "بيرقدار قزل ألما" أول مقاتلة تركية مسيرة تم تطويرها محليا، ونجحت خلال العام الجاري بتنفيذ أول رحلاتها استعدادا لتنفيذ المهام العملياتية، كما نجحت في اختبار تحديد نظام الارتفاع المتوسط.

المقاتلة المسيرة البالغ وزنها عند الإقلاع 6 أطنان، تستطيع حمل ما يصل إلى 1500 كيلوغرام في حد أقصى، كما جرى تصميمها لاستخدام ذخائر مطوّرة محليا.