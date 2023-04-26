تواصل عمليات إجلاء المواطنين الأتراك من السودان

بلغ عدد الرعايا الأتراك القادمين من إثيوبيا إلى بلادهم، الأربعاء، بعد إجلائهم من السودان بسبب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، 684 شخصاً.

وذكرت مصادر دبلوماسية أنه تم إجلاء 684 مواطناً إلى تركيا، في حين ما زال 738 آخرين في طريقهم من السودان إلى إثيوبيا تمهيداً لنقلهم إلى تركيا، بحسب وكالة الأناضول.

ووصلت أول طائرة إجلاء من أديس أبابا إلى إسطنبول وعلى متنها 176 شخصاً، في حين كان على متن الثانية 305 أشخاص، بينما تقل الثالثة 203 أشخاص وهي ما زالت في طريقها نحو إسطنبول.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، تشهد عدد من الولايات في السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

والسبت، بدأت عمليات إجلاء رعايا العديد من الدول، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.