وصول دفعة من المواطنين الأتراك إلى مطار إسطنبول بعد إجلائهم من السودان

وصل 189 مواطنًا إلى مطار إسطنبول اليوم الأربعاء بعد إجلائهم من السودان بسبب الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي انفجر مؤخراً.

وقال مراسل الأناضول إن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية نقلت المواطنين إلى إسطنبول من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي أجلوا إليها برا من السودان.

وفي حديث للأناضول، قال الموطن ناجي أقغون، إنه كان يعمل في قطاع الأثاث بالسودان واضطر للمغادرة وترك كل شي هناك بسبب اندلاع الاشتباكات.

وأضاف أقغون: "حرب الشوارع مستمرة وكان الله في عون أشقائنا السودانيين، فهم أناس طيبون والسودان بلد جميل أتمنى أن يتحسن الوضع ونعود إليه".

من جهته قال المواطن محمد قازان: "نحن قادمون من الحرب في الخرطوم، أشكر سفراءنا وجميع المساهمين الذين ساعدونا والرئيس رجب طيب أردوغان".

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد عدد من الولايات في السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

ومنذ السبت، تتواصل عمليات إجلاء رعايا العديد من الدول، وسط استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.