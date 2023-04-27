صحة أردوغان تؤجج حملة تضليل قبل التصويت التركي

نفت إدارة الاتصال بالرئاسة التركية ومسؤولون آخرون مزاعم وشائعات بأن "الحالة الصحية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطيرة"، فيما ذكر بيان صادر عن حزب العدالة والتنمية الحاكم أن أردوغان سيشارك في أول عملية تسليم وقود لمحطة "أق قويو" النووية، الخميس.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إركان قانديمير، بعد أن ألغى بالفعل اجتماعات يوم الأربعاء، ألغى أردوغان برنامجه لليوم الخميس.

وقال قانديمير إن "أردوغان سيحضر حفلاً في محطة أق قويو للطاقة النووية في مقاطعة مرسين الجنوبية عبر اتصال فيديو يوم الخميس".

وكتب على تويتر: "من المقرر أيضاً تنظيم مسيرة مرسين في تاريخ مستقبلي".

في السياق، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الرئيس أردوغان سيجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، قبيل افتتاح محطة "أق قويو" النووية.

أردوغان بحالة صحية جيدة

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الخميس، إن الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان "جيدة جدا".

وأضاف قوجة في تصريحات بولاية قونية وسط تركيا، إن التهاب المعدة والأمعاء الذي أصاب الرئيس أردوغان "في تراجع".

وأوضح أن أردوغان سيشارك في البرامج والفعاليات "خلال أقرب فرصة".

نفي الشائعات

من جانبه، نفى نائب الرئيس فؤاد أقطاي الادعاءات بأن الحالة الصحية للرئيس أردوغان كانت خطيرة.

وقال أوقطاي إن "حالة الرئيس الصحية جيدة حقاً، ونحن على اتصال دائم به"، مضيفاً أن "أردوغان سيواصل القيام بواجباته".

كما نفت إدارة الاتصالات الرئاسية مزاعم إصابة الرئيس بنوبة قلبية.

وأشار بيان نشره فرع الإدارة لمواجهة التضليل الإعلامي إلى أن "المزاعم التي أوردتها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرئيس أصيب بنوبة قلبية ونُقل إلى المستشفى غير صحيحة".

وتابع البيان بالقول إن "أردوغان سيحضر حفل افتتاح محطة أق قويو، الخميس".

كما رفض رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون المزاعم هذه في تغريدة نشرها يوم الأربعاء.

ورد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك على هذه المزاعم قائلاً إن "أنباء كاذبة غير أخلاقية" تنشرها بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول صحة الرئيس.

وقال تشيليك على تويتر "رئيسنا في الخدمة، بعد قليل من الراحة سيواصل برامجه بنفس الطريقة"، معرباً عن شكره لتلقي التمنيات الطيبة من جميع أنحاء العالم.

والأربعاء، أعلن الرئيس أردوغان أنه سيأخذ راحة يومية بعد أن اشتكى يوم الثلاثاء من إصابته باضطراب في المعدة.

وألغيت جلسات الرئيس المقررة لهذا اليوم، فيما شكر الجميع لتمنياتهم الطيبة بالشفاء.

وقال في رسالة، عبر تويتر: "سآخذ قسطا من الراحة بناء على نصيحة أطبائنا. وسيحضر نائب الرئيس فؤاد أقطاي برامجي المقررة اليوم".

كان من المقرر أن يحضر الرئيس العديد من مراسم الافتتاح في ولايات كيريكالي ويوزغات وسيواس وسط البلاد ويلقي كلمة أمام الحشود.

وقد اضطر الرئيس البالغ من العمر 69 عاماً إلى أخذ استراحة من مقابلة تلفزيونية مباشرة مساء الثلاثاء. وعندما عاد إلى المقابلة، أعلن أنه يعاني من اضطراب في المعدة، قبل أن يستأنف الإجابة على الأسئلة، وقال إن حملته الانتخابية المكثفة أثرت على صحته.