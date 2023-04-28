أردوغان يشارك عبر الفيديو بافتتاح "جسر شهداء 15 تموز" في ولاية أضنة

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان عبر الفيديو بمراسم افتتاح "جسر شهداء 15 تموز"، في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وقال أردوغان: "لدينا غاز طبيعي خاص بنا، وآمل أن نرى الأيام التي سنحصل فيها على ما يكفي من النفط لتلبية احتياجاتنا في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن "جسر شهداء 15 تموز" في أضنة: "سيوفر 286 مليون ليرة سنويا (نحو 15 مليون دولار) من الوقت والوقود، وسيقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 4 آلاف طن".

ولفت إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة تقدم الخدمة للشعب التركي منذ 21 عاما عبر إنشاء المدارس، والبنية التحتية، وإنشاء المصانع، وصناعة السيارات والطائرات والسفن والدبابات والمعدات، وبناء المساكن.