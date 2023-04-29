40 بالمئة هدر في المياه العذبة بسبب التسرب في الشبكات في تركيا

يعاني 112 مليار متر مكعب (bcm)، أو 40%، من المياه العذبة المتدفقة في الأنابيب في تركيا من خسائر خطيرة مرتبطة بالتسرب في الشبكات والوصلات قبل وصولها إلى المنازل، حسبما قال الأستاذ إرتوغرول أغرباش من كلية علوم الثروة السمكية والمصايد في جامعة رجب طيب أردوغان (RTEU).

ولمكافحة هذه المشكلة، أعدت وزارة الزراعة والغابات "خطة إدارة الجفاف" لمنع ندرة المياه واتخاذ إجراءات مبكرة ضد الجفاف في حوض شرق البحر الأسود. وقال أغرباش إن الهدف من خطة الإدارة التي سيطلع بالتخطيط لها وتنفيذها علماء من ولايات البحر الأسود، هو إدارة موارد وإمدادات المياه ومنع خطر الجفاف وندرة المياه في المستقبل.

وأشار أغرباش إلى أن الناس يتحدثون عن قضاء وقت أقل في الاستحمام، ولكن إذا كنت تفكر في حجم المياه المهدرة، فالأمر مقلق للغاية... لا بد من التصرف بوعي ضد الجفاف الذي يهدد النظام البيئي والتنوع البيولوجي والزراعة وحياة الإنسان .

"عندما ننظر إلى منطقة شرق البحر الأسود وريز على وجه الخصوص، فإن معدلات الفقد والتسرب في الولايات مرتفعة. على سبيل المثال، في منطقتي أردشن Ardeşen وتشامليهمشين Çamlıhemşin، يتراوح معدل التسرب بين 85% -90%، في حين أن منطقة تشايلي Çayeli من المناطق الأعلى تصنيفا في المحافظة على المياه، لكن الوزارة تهدف إلى تقليص هذه الأرقام إلى 25%".

"يشكل تسرب المياه تحديات خطيرة للمنازل والممتلكات، والمياه مورد ثمين للغاية. ومع نمو سكاننا وتزايد تأثير تغير المناخ على الحياة، نحتاج إلى حماية بيئتنا أكثر من أي وقت مضى، والحد من التسرب هو جزء مهم من الحفاظ على المياه وجعلها صامدة في المستقبل".

وأضاف: إذا ما تمكنا من منع مثل هذه الخسائر، فيمكن أن تكفي احتياجات البلد من الشرب والري لمدة خمس سنوات.