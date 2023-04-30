استشهاد عنصري أمن تركيين في تفجير بتل أبيض شمالي سوريا

استشهد عنصرين من الأمن التركي وأصيب 12 شخصاً، بينهم شرطي و4 سوريين، جراء تفجير في مدينة تل أبيض الخاضعة لمناطق عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، بحسب إعلان لولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.

وذكرت الولاية، في بيان، أن "عنصري أمن استشهدا جاء جراء تفجير مواد متفجرة خلال عملية تفتيش على حاجز أمني في تل أبيض شمالي سوريا".

وأوضح البيان أن المواد المتفجرة تتطابق مع تلك التي يستخدمها تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي في هجماته في عموم تركيا.

وأسفر التفجير عن استشهاد عنصري أمن تركيين، وإصابة شرطي سوري، إلى جانب إصابة 11 آخرين بينهم 4 سوريين.

وتمكنت تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عام 2019 من تحرير مدينة تل أبيض من تنظيم "واي بي جي" بواسطة عملية "نبع السلام"، بينما تم في 2016 تحرير جرابلس من قبضة "داعش" عبر عملية "درع الفرات".