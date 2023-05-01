مصادر أمنية تركية: زعيم "داعش" الإرهابي فجر نفسه بحزام ناسف

كشفت مصادر أمنية، الاثنين، أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي "أبو الحسين القرشي"، الذي حيدته الاستخبارات التركية في شمالي سوريا بعملية استغرقت 4 ساعات، فجر بنفسه حزاماً ناسفاً خشية القبض عليه.

وأفادت المصادر، لوكالة الأناضول، أن الاستخبارات التركية توصلت لمعلومات تفيد بأن الإرهابي أبو الحسين القرشي يتواجد في منطقة جنديرس التابعة لعفرين شمالي سوريا، وأنه سيغير مقر إقامته قريباً.

وأشارت إلى أن فريقاً خاصاً من الاستخبارات التركية نفذ عملية سرية في 29 أبريل / نيسان 2023 على المنزل الذي كان يتواجد فيه القرشي.

وأوضحت المصادر الأمنية التركية أن "المنزل كان يضم مخبأ مموهاً تحت الأرض، وأنه تم توجيه نداء للقرشي لتسليم نفسه، لكن لم يتم تلقي أي رد".

ولفتت إلى أن فريق العملية الخاص قام على إثر ذلك بتفجير جدران حديقة المنزل ثم فجر الأبواب الخلفية والجدران الجانبية ودخل البناء، موضحة أن "الإرهابي أبو الحسين القرشي فجر بنفسه حزاماً ناسفاً كان يرتديه بعدما أدرك أنه سُيلقى القبض عليه".

ونوهت المصادر إلى عدم تضرر أي من عناصر الفريق الخاص أو المدنيين خلال العملية التي استغرقت 4 ساعات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الأحد، تحييد زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو الحسين القرشي، في عملية للاستخبارات التركية بسوريا، وذلك في لقاء تلفزيوني مباشر ومشترك بثته عدة قنوات تركية محلية.

يذكر أن القرشي انضم إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2013، وترقى إلى مناصب عليا خلال فترة وجيزة.

وتم إعلانه "خليفة" في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إثر مقتل سلفه زعيم التنظيم السابق أبو الحسن القرشي.

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