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السلطات التركية تجمد أصول شخصين لارتباطهما بتنظيمات إرهابية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 02.05.2023 20:08
الأناضول (الأناضول)

قررت وزارة الخزانة والمالية التركية تجميد الأصول المالية لشخصين في تركيا مرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.

ودخل القرار حيز التنفيذ، الثلاثاء، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب القرار، تم تجميد الأصول المالية لقبلاي صاري وعمر الشيخ، المرتبطان بداعش والقاعدة لـ"وجود أسباب معقولة لارتكابهما أعمال تدخل في نطاق جريمة تمويل الإرهاب" وذلك في إطار قانون منع تمويل الإرهاب.

في السياق، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنه نتيجة الدراسات التي أجريت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تم تجميد الأصول المالية لشخصين تم اكتشاف أنهما يمولان الإرهاب في تركيا والولايات المتحدة.

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