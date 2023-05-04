اقار يعلن تحييد 8 إرهابيين شمالي سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، تحييد 8 إرهابيين شمالي سوريا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أقار بولاية قيصري وسط البلاد، ضمن برنامج انتخابي.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو/ أيار الحالي، يتنافس فيها أقار لنيل عضوية البرلمان عن قوائم حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بعد ترشيحه عن ولايية قصيري.

وأضاف: "تم تحييد 8 إرهابيين شمالي سوريا مساء أمس الأربعاء، وبهذا اقترب عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في الأيام العشرة الماضية من 50".

وشدد وزير الدفاع التركي أن بلاده تواصل مكافحة الإرهاب شمالي العراق وسوريا بكل حزم، انطلاقاً من مفهوم "القضاء على الإرهاب في منبعه".

وأكد أن الجيش التركي سيواصل مطاردة الإرهابيين أينما فروا، مشددا على تصميم بلاده في القضاء على الإرهاب بشكل نهائي و"تخليص الشعب منه".

وكانت القوات التركية نفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في العام 2016، و"غضن الزيتون" في العام 2018، و"نبع السلام" في العام 2019 ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.