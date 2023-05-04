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الاستخبارات التركية تُحيد "مدرب فرق الاغتيال" في "بي كي كي" الإرهابي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 04.05.2023 12:16
الاستخبارات التركية تحيد القيادي في تنظيم بي كي كي الإرهابي أحمد غوموش في عملية أمنية شمالي العراق الأناضول الاستخبارات التركية تحيد القيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي "أحمد غوموش" في عملية أمنية شمالي العراق (الأناضول)

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد القيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، أحمد غوموش، إثر عملية أمنية شمالي العراق.

وأفادت مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول، أن غوموش كان مسؤولاً عن أنشطة "التدريب" في التنظيم بسوريا، وجرى تحييده في منطقة "كاره" شمالي العراق.

وأضافت أن غوموش، واسمه الحركي "جودي إنغيزك"، تلقى تدريبات على عمليات الاغتيال في اليونان، كما عمل لفترة وجيزة ضمن صفوف حماية متزعم التنظيم "مراد قره يلان".

وأوضحت أن الإرهابي غوموش كان مسؤولاً عاماً عن "معسكرات التدريب على الاغتيال" في سوريا.

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