الاستخبارات التركية تُحيد "مدرب فرق الاغتيال" في "بي كي كي" الإرهابي

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد القيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، أحمد غوموش، إثر عملية أمنية شمالي العراق.

وأفادت مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول، أن غوموش كان مسؤولاً عن أنشطة "التدريب" في التنظيم بسوريا، وجرى تحييده في منطقة "كاره" شمالي العراق.

وأضافت أن غوموش، واسمه الحركي "جودي إنغيزك"، تلقى تدريبات على عمليات الاغتيال في اليونان، كما عمل لفترة وجيزة ضمن صفوف حماية متزعم التنظيم "مراد قره يلان".

وأوضحت أن الإرهابي غوموش كان مسؤولاً عاماً عن "معسكرات التدريب على الاغتيال" في سوريا.