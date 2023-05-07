ضبط أسلحة وذخائر لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تمكن قوات الجيش من ضبط أسلحة وذخائر لإرهابيي تنظيم "بي كي كي" في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، الأحد، "تواصل قوات الجيش مداهمة المغارات وأوكار الإرهابيين" في المنطقة.

وأشار البيان لضبط أسلحة رشاشة أوتوماتيكية وكميات من الذخائر ومعدات رؤية ووحدات تخزين معلومات (USB).

وأطلقت تركيا، في 17 أبريل/ نيسان 2022، عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة التنظيم الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.