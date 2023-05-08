أنصار حزب الجيد يعتدون على مراسلة قناة الجزيرة مباشر في إسطنبول

تعرضت مراسلة قناة الجزيرة مباشر في إسطنبول للاعتداء اللفظي اليوم أثناء تغطيتها للانتخابات التركية التي ستعقد الأحد القادم.

ونشرت الجزيرة مباشر على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الصحفية رقية تشليك، مشاهد لتغطية الصحفية لتجمع دعائي تابع لحزب "الجيد" المعارض. وهناك، تصدى له رجل صائحاً "لا تتكلمي العربية" مضيفاً "هنا تركيا" وكان رد الصحفية عليه مناسباً، إذ قالت له أنا تركية مثلك، لكنه لم يهتم وتابع تهجمه اللفظي.

الاعتداء على مراسلة الجزيرة مباشر من حملة حزب معارض أثناء تغطية الانتخابات التركية#الجزيرة_مباشر | #تركيا 🇹🇷 pic.twitter.com/LxAmo9Or0N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2023

ورغم تنبيه الصحفية للشخص بأنهم على الهواء مباشر، استمر في ملاحقتها لمنعها من التسجيل والعمل.

كما حاول البعض وضع يدهم على الكاميرا لمنع التصوير. لاحقاً، تدخلت عناصر الشرطة لكبح جماح الاعتداء. الجزيرة أكدت أن رقية تشليك بخير وأنها تعاني من بعض الألم بذراعها من حيث جذبها المعتدي. مؤكدة أنها مستمرة في تغطية الانتخابات التركية بكل حيادية ونزاهة الصحفي.