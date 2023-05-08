بدء محاكمة المتهمين في هجوم شارع استقلال بإسطنبول في نوفمبر الماضي

تبدأ يوم غد محاكمة 36 متهمًا اعتقلوا على صلة بالهجوم الذي تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابية على شارع الاستقلال في اسطنبول في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفقًا لتقارير وكالة الأناضول يوم الاثنين.

الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بينهم المواطنة السورية أحلام البشير الذي وضع المتفجرات في شارع الاستقلال المزدحم في 13 نوفمبر 2022، من المتوقع أن تبدأ أمام المحكمة الجنائية العليا 13 في اسطنبول.

وكشف تحقيق عن أن مواطنة سورية من مواليد 1999 تلقت أوامر بتنفيذ الهجوم من كوادر عليا في بي كي كي/واي بي جي الإرهابية في عين العرب السورية.

وحسب المعلومات التي جمعتها وكالة الأناضول من ملف القضية، ذهبت منفذة الهجوم أحلام البشير، بناء على تعليمات من "كبار المسؤولين" في واي بي جي، إلى إدلب وتسللت إلى تركيا، ودخلت البلاد بمساعدة ب.أ في 27 يوليو 2022.

طُلب من الاثنين البقاء في ورشة نسيج يديرها ف. هـ. وف. ب. في منطقة إسنلر في اسطنبول، حيث أقاموا لبعض الوقت.

أثناء عملهما في الورشة، تواصل ب. أ. مع المشتبه به الآخر في التحقيق أ.هـ.هـ الذي اتصل بالمدعوة أحلام البشير وزوجها الفعلي. علاوة على ذلك، وفقًا للمدعين العامين، قامت أحلام البشير وزوجها الهارب بالاتصال بنجل الأخيرة، أ.إ.

كشف التحقيق وكاميرات الأمن في ذلك الوقت أن أحلام البشير شرعت في أول استطلاع في منطقة التفجير ووصلت إلى مكان الحادث مع سائق تاكسي مزيف تم التعرف عليه باسم ي. ك.

في أعقاب الهجوم، فحصت فرق الشرطة 1200 كاميرا أمنية منفصلة. وفي 14 نوفمبر 2022، أجرت الشرطة عملية في 21 عنوانًا واعتقلت 46 مشتبهاً بهم.

عثر على أحلام البشير التي التقطت كاميرات الأمن صورها وهي تصل إلى مكان الحادث وتهرب، مختبئة في منطقة كوتشوك تشكمجة بإسطنبول بعد حوالي 10 ساعات من التفجير الذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة العشرات.

وفي للتحقيق، اعترفت بأنها دخلت تركيا بشكل غير قانوني من مدينة عفرين السورية بعد أن تلقت تدريبات استخباراتية من بي كي كي/واي بي جي الإرهابية.

اعتقلت فرق شرطة اسطنبول ما مجموعه 51 مشتبهاً بهم في المرحلة الأولى من التحقيق بعد الهجوم الإرهابي. بينما أفرج عن اثنين منهم، ونقل 49 منهم إلى قصر العدل في اسطنبول في تشاغليان في 17 نوفمبر.

وأحيل 17 من المشتبه بهم الـ 49، بمن فيهم أ.أ. للقضاء بتهمة "محاولة القتل عمدا" و"المساعدة في القتل عمدا".

في نطاق التحقيق الموسع الذي أجراه مكتب المدعي العام، تم إعداد لائحة الاتهام لـ 36 شخصًا ثبت ارتباطهم بالانفجار.

في لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في اسطنبول، ورد أن المتهمين أحلام البشير و ب.إ. وهما منعناصر المخابرات الخاصة لمنظمة واي بي جي الإرهابية إلى تركيا ومعهم مواد متفجرة بعد أن تلقوا تدريبات خاصة وتعليمات من المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار نشرة حمراء بحق ب.إ. الذي يعتقد أنه فر من تركيا عبر شمال غرب أدرنة.

وحسب لائحة الاتهام، التي تضم 123 شخصًا مدعياً، تواجه المتهمة الرئيسية أحلام البشير حكماً بالسجن قد يصل إلى 3.009 سنة.