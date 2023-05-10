الاستخبارات التركية تحيّد "مسؤول إمداد" لدى "بي كي كي" الإرهابي

قالت مصادر أمنية، الأربعاء، إن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من تحييد القيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي "مسلم أوربر"، بعملية شمالي العراق.

وبحسب المصادر، التي نقلت عنها المعلومات وكالة الأناضول، فإن "أوربر"، هو مسؤول إمداد لدى ما يسمى القوى الخاصة التابعة للتنظيم الإرهابي.

وأوضحت المصادر أن جهاز الاستخبارات التركي قام بتحييد "أوربر" بعد تحديد مكانه بعملية دقيقة في منطقة "كاره" شمالي العراق.

وأشارت إلى أن قيادات التنظيم الإرهابي ستجد صعوبة في العثور على عنصر يمكن الوثوق به للقيام بمهام "أوربر".

وقالت إن "أوربر" انضم إلى صفوف "بي كي كي" عام 2013 وشارك في عمليات إرهابي داخل تركيا ثم انتقل إلى سوريا وكان له دور في العديد من العمليات ضد تركيا.

وفي عام 2015، انتقل "مسلم أوربر" إلى العراق وأدرجته الاستخبارات التركية على قائمة الإرهابيين الملاحقين بعد رصد إشرافه على نقل الأسلحة والذخائر أثناء الهجمات على القوات التركية.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" (PKK) الإرهابي، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.