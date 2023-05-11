عرض أول حلقات الفيلم الوثائقي الذي يروي مسيرة المقاتلة المسيرة "قزل ألما"

عرضت يوم أمس الأربعاء، الحلقة الأولى من الفيلم الوثائقي الذي يروي مسيرة المقاتلة المسيرة "قزل ألما" التي أنتجتها شركة بايكار التركية.

وقبيل عرض الحلقة الأولى للفيلم الوثائقي الذي حمل اسم "الهدف قزل ألما" عقد رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والمسيرات، سلجوق بيرقدار مؤتمرا صحفيا في مركز المؤتمرات بمدينة إسطنبول.

وسرد بيرقدار المعاناة والجهود التي تبذلها تركيا لتكون حرة ومستقلة في أجوائها، مبينا أنه تأثر عندما شاهد الفيلم الوثائقي لأول مرة.

وقال: "الهدف قزل ألما، ليس فيلمًا وثائقيًا تقنيًا كلاسيكيًا. بل يصف معنى وروح العمل، قزل ألما كان حلمنا منذ 20 عاما، والعام الماضي تمكنا من تحقيق هذا الحلم وأجرينا أول تحليق للمقاتلة المسيرة أواخر 2022".

وذكر أنه أعلن سابقا عزم شركته إجراء أول تحليق للمقاتلة قزل ألما في العام 2023، مبينا أن الشركة أجرت أول تحليق للمقاتلة في ديسمبر 2022، وأن ذلك كان مفاجأة سارة.

ودعا بيرقدار جميع المواطنين إلى متابعة الفيلم الوثائقي "الهدف قزل ألما" الذي يعرض مراحل إنتاج المقاتلة المسيرة "بيرقدار قزل ألما".

وأشار بيرقدار إلى أن الجيش التركي دخل تاريخ العالم على أنه "الجيش الذي انتصر في أول حرب باستخدام المسيرات".

وقال: "سنواصل تعزيز قيادة تركيا وريادتها في هذا المجال مما يدل على بزوغ فجر جديد في عالم الطيران والطائرات الحربية غير المأهولة".

وأردف: "لقد خضنا هذا النضال بروح معنوية عالية والتحفيز دائمًا، لو كان والدي أوزدمير بيرقدار على قيد الحياة لفرح كثيراً برؤية المقاتلة المسيرة قزل ألما".

وأكد أن والده بيرقدار ساهم كثيرًا في ما وصل إليه مهرجان تكنوفيست في الوقت الراهن.

وأردف: "عندما تنظر إلى قصة حضارتنا ليس فقط في مجال الطيران ولكن أيضًا في المجالات الأخرى فربما لا تكون بلادنا وحضارتنا في المكانة التي تستحقها في العلوم والتكنولوجيا، لأننا لم نتمكن من إزالة العقبات من أمام مسيرتنا، والدول والحضارات التي نجحت في إزالة العقبات تمكنت من الوصول إلى الفضاء والانتقال إلى مستوى معاصر في مجال الطيران".

وتابع: "إن شاء الله ستدخل المقاتلة المسيرة قزل ألما على خط الإنتاج في 2024، وفي غضون ذلك سيتم إجراء التجارب على المقاتلة".

أول رحلة طيران خلال شهرين

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة بأنه عندما شاهد الفيلم الوثائقي لأول مرة تأثر كثيرا، مؤكدا أن الفيلم ليس كلاسيكيا بل يشرح روح العمل المشترك ويعكس روح الفن لدى الأصدقاء المهندسين.

وأضاف أن المسيرة "بيرقدار بي تي 3" ستكون أول مسيرة في العالم قادرة على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدرج القصير.

وأكد أنهم يهدفون لإجراء أول رحلة في غضون شهرين وأن تكون على سطح سفينة TCG ANADOLU (تي سي جي أناضول) الحربية محلية الصنع في 2024.

وذكر أن تركيا أصبحت اليوم علامة تجارية عالمية خاصة في مجال المسيرات، معربا عن أمله في أن ترتقي إلى مستوى الحضارات المعاصرة وما بعدها في مختلف المجالات.

بدوره، قال ألطوغ غولتان أحد مخرجي الفيلم الوثائقي، إن تصوير الفيلم الوثائقي استغرق 9 أشهر، وأن لديهم العديد من القصص والمغامرات التي لا تمكن أن تكفي 60 دقيقة لسردها.