"بيتزا التعافي" تُخبز في غازي عنتاب التركية على يد أطفال نجوا من الزلزال

تكاتف طلاب الجامعات مع الأطفال في منطقة إصلاحية في غازي عنتاب لصنع "بيتزا التعافي"، في حدث مثير في المدينة التي عانت من زلازل 6 فبراير/شباط المدمرة.

وقام طلاب من قسم الطهو في كلية السياحة في جامعة غازي عنتاب، بتعليم ضحايا الزلزال في منطقة الإصلاحية المراحل المختلفة لخبز البيتزا.

وراح الطلاب يخبزون البيتزا في مدينة الحاويات في المنطقة، مع 300 من الأطفال الناجين من الزلزال.

وأطلق الأطفال الذين شاركوا في خبز البيتزا اسم "بيتزا التعافي" عليها بعد أن تعلموا جميع الخطوات لإنشاء الوجبة المفضلة الكلاسيكية.

وعلّق البروفيسور إردال باي نائب عميد كلية السياحة، إن العديد من شرائح المجتمع تضررت من الزلازل.

وذكر باي أنهم جاءوا إلى المنطقة لتنظيم أنشطة للأطفال المتضررين وأضاف: "أردنا تسليط الضوء على القوة العلاجية لفن الطهو للأطفال الذين صنعوا البيتزا الخاصة بهم مع مدرسينا وطلابنا بمساعدة العديد من الأشخاص هنا. أشكر كل الذين ساهموا بهذه الفعالية" معرباً عن مدى سعادته بإقامة نشاط "البيتزا" الترفيهي.

من جانبه قال الطفل أمير أنيل غورين البالغ 10 أعوام والمقيم في مدينة الحاويات، إنه خبز البيتزا لأول مرة. وأضاف: "نخبز البيتزا في مجموعات مع أصدقائنا. نضع المكونات على العجين. لقد صنعت البيتزا بنفسي وستتذوقها لجنة التحكيم عندما تصبح جاهزة. كانت تجربةً ممتعةً وجيدة".