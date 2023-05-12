حوادث المرور تقتل حوالي 800 شخصاً في تركيا في الربع الأول من 2023

فقد حوالي 782 شخصًا حياتهم في حوادث مرورية في جميع أنحاء تركيا بين يناير/كانون ثاني ونهاية أبريل/نيسان من هذا العام، وفقًا للأرقام الرسمية.

وحسب البيانات التي نشرتها إدارة المرور في المديرية العامة للأمن، أصيب 62.765 فردًا في 159.132 حادث مرور في جميع أنحاء الدولة.

والشهر الماضي على وجه الخصوص، ارتفع عدد القتلى مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة حيث قُتل 258 شخصًا وأصيب حوالي 26.281 في 44.901 حادثًا وقع في 81 ولاية.

وأودت الحوادث بحياة 185 فردًا في يناير/كانون ثاني، و152 في فبراير/شباط، و187 في مارس/آذار، وفقًا للبيانات الرسمية.

لا يزال الامتثال لقواعد السلامة المرورية منخفضًا في البلاد رغم حملات السلامة المرورية المتكررة التي أعطتها الحكومة الأولوية مع الإشارة إلى أن القيادة المتهورة هي دائمًا السبب الرئيسي للحوادث كل عام.

زاد عدد الحوادث في عيد الفطر الشهر الماضي، مع ذهاب مئات الآلاف لقضاء العطل.

رغم أن الدولة عززت تطبيق القانون إلا أن عدد الضحايا في تركيا لا يزال مرتفعًا نسبيًا. لا تشمل الخسائر البشرية التي تم الإبلاغ عنها في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 الأشخاص الذين لقوا حتفهم لاحقًا متأثرين بجروح أصيبوا بها في الحوادث. وبالتالي، قد يكون عدد القتلى أعلى.

وفقًا لتقارير وكالة إخلاص للأنباء (IHA)، فإن عدد السائقين الذين تسببوا في وقوع حوادث بعد تشغيل الإشارة الحمراء بلغ 1821، بينما وقعت حوادث أخرى بسبب مخالفة القواعد المتعلقة بتغيير المسارات وعدم ضبط السرعة أو الدخول إلى المناطق المحظورة على المركبات.

وأوضحت البيانات مخالفة حوالي 595 ألف سائق لارتكاب انتهاكات مختلفة لقواعد المرور من يناير إلى أبريل.

وفقًا للبيانات السنوية التي شاركها معهد الإحصاء التركي (TurkStat)، ارتفع عدد حوادث المرور بنسبة 4.6% على أساس سنوي عام 2021 بسبب تخفيف إجراءات بعد وباء كوفيد-19، وبلغ 1.186.353.

وبلغ عدد الذين فقدوا أرواحهم في حوادث السير عام 2021 حوالي 5.362 شخصًا، بينما أصيب 274.615 آخرين.