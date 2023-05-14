الأتراك والانتخابات.. التزام بالديمقراطية والتراث

يحرص الأتراك على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الجارية اليوم، كحق من حقوقهم الشرعية،

ولا يقف أمام تحقيق هذا الأمر عائق، كما تظهر الأمثلة التالية لحالات استثنائية:

المواطن التركي سلطان كوسه، صاحب لقب "أطول رجل في العالم" أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويقيم كوسه البالغ طوله مترين و51 سم في قرية "علي باي" في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وتوجه كوسه راكباً جرارا زراعيا إلى المدرسة الابتدائية في القرية للإدلاء بصوته.

وبعد قيامه بالتصويت أعرب كوسه عن تمنياته بأن تحمل الانتخابات الخير للبلاد.

وفضلا عن لقب أطول رجل في العالم، دخل كوسه موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2009 كصاحب أطول يدين بـ 27.5 سم، وأطول قدمين بـ 36.5 سم.

أطول امرأة في العالم

كذلك فعلت التركية رميسة غلغي صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم وأدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية.

وعبر صندوق اقتراع متنقل جُلب إلى منزلها، تمكنت غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمتر من الإدلاء بصوتها في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.

وفي تصريح للصحفيين، قالت غلغي المدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية، إنها كانت تدلي بصوتها بالتوجه إلى مراكز الاقتراع سابقًا، لكنها اليوم أدلت به عبر الصناديق المتنقلة.

وأثنت على توفير الصناديق المتنقلة لمن يعاني مشاكل في التنقل والحركة، وأضافت: "أتمنى أن يكون كل شيء خيرًا لبلادي".

التصويت على نقالة

من جانبه، أدلى المواطن التركي يشار يوروك بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو على نقالة بسبب كسر في منطقة الحوض بولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.

ونقلت فرق الإسعاف يوروك البالغ 62 عامًا، على النقالة إلى المركز الانتخابي من أجل الإدلاء بصوته، قبل إعادته إلى منزله من قبل الفرق.

وأعرب يوروك عن شكره لكل المسؤولين الذين مكنوه من ممارسه حقه كمواطن والتصويت.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (+3 تغ).

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وفي الانتخابات الحالية، سيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.