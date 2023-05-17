تراجع طفيف في معدل المواليد في تركيا

أشار تقرير معهد الإحصاء التركي لعام 2022 إلى انخفاض تدريجي في معدل المواليد ومتوسط حجم الأسرة في تركيا، في حين تحتل البلاد المركز السادس بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمعدل خصوبة إجمالي يبلغ 1.71، بحسب بيانات عام 2021.

وأبرزت إحصائيات المعهد انخفاضاً تدريجياً في معدل المواليد ومعدل الخصوبة الإجمالي وحجم الأسرة في البلاد مقارنة ببيانات العام الماضي.

وتشير الأرقام الأخيرة المتعلقة بأحجام الأسرة ومعدل المواليد إلى اتجاه البلاد نحو الشيخوخة حيث أظهر تقرير المعهد

حول إجمالي عدد الشباب انخفاضاً من 26.5% عام 2021 إلى 25.6% من إجمالي السكان البالغ 85.3 مليون حتى نهاية عام 2022.

وحسب بيانات المعهد الخاصة بمعدلات المواليد لعام 2022، فقد تم تحديد عدد المواليد في الدولة عند 1.035 مليون، فيما سجل معدل الخصوبة الإجمالي 1.62، الأمر الذي يدل على انخفاض كبير عن معدل الخصوبة البالغ 2.38 الذي سجلته البلاد منذ حوالي عقدين في عام 2001.

ويشير معدل الخصوبة إلى متوسط عدد الولادات التي قد تضعها المرأة في حياتها الإنجابية، وعادة ما يتراوح بين سن 15 و49 عاماً.

جدير بالذكر أن ولاية شانلي أورفا الجنوبية الشرقية تميزت من حيث معدلات المواليد وأعلى معدل للخصوبة في تركيا، وكذلك الأمر في كل من شرناق وماردين حيث بلغ معدل الخصوبة 2.94 و 2.62 فيهما على التوالي.

من ناحية أخرى، سُجل أدنى معدل للخصوبة في ولاية كوتاهية وزنغولداق عند 1.18 بعد أن صُنفت الولايتان في أدنى مستويات معدل الخصوبة عند 1.21 عام 2021. وتلتهما ولايتي كارابوك وبارطن بمعدلات 1.21 و 1.26، وفقاً للبيانات.

أما في دول الاتحاد الأوروبي، فتمتلك فرنسا أعلى معدل للخصوبة بواقع 1.84 طفل، بينما كانت الدولة ذات أدنى معدل للخصوبة الإجمالية هي مالطا بـ 1.13 طفل، بحسب بيانات عام 2021.

وكان أعلى معدل للخصوبة في الفئة العمرية بين 25 و 29 سنة، بينما كانت المجموعة الأكثر نشاطا بالإنجاب عام 2001 هي الفئة بين 20-24، وهو يعتبر سن متأخرة للنساء.

ويعزو الخبراء في تركيا الانخفاض التدريجي في معدل المواليد والتحول في ديناميات الأسرة إلى التحضر وزيادة عدد النساء اللائي يتابعن التعليم ومشاركتهن الفعالة في القوى العاملة، ما يؤدي بشكل غير مباشر إلى تأجيل المواليد.

إحصاءات الأسرة

استنادًا إلى نظام تسجيل السكان في البلاد، أبرزت بيانات معهد الإحصاء التركي عن العائلات، أن متوسط حجم الأسرة انخفض من 4 أشخاص عام 2008 إلى 3.17 شخصاً العام الماضي. كما حدثت زيادة في عدد الأسر المكونة من شخص واحد ما يشير إلى أن المزيد من الأفراد يعيشون بمفردهم.

كما أبرزت إحصاءات الأسرة أن معدلات الأسر الصغيرة المكونة فقط من الأزواج أو الأزواج الذين لديهم طفل واحد انخفضت من 67.4% عام 2014 إلى 64.5% عام 2022.

هذا وكان معهد الإحصاء التركي أفاد عام 2022، أن الأسر ذات العائل الوحيد التي لديها أطفال تمثل 10.3% من إجمالي الأسر في تركيا. وضمن هذه الفئة، تتكون 2.3% من الأسر من الآباء وأبنائهم، في حين أن 8% من الأسر تتكون من الأمهات وأطفالهن.