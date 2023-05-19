روكيتسان التركية تبدأ الإنتاج التسلسلي لأصغر صاروخ موجه بالليزر

أعلنت شركة الصناعات الدفاعية التركية البارزة روكيتسان في بيان يوم الخميس أن نظام الصواريخ المصغرة الموجه بالليزر Mete، وهو أصغر نسخة من الصواريخ الموجهة التي طورتها الشركة، جاهز للإنتاج بالجملة.

ونشرت الشركة على حسابها الرسمي على تويتر لقطات فيديو تظهر تجارب إطلاق النظام الصاروخي.

يبلغ مدى Mete حوالي كيلومتر واحد ويزن 3 كيلوغرامات ويمكن إطلاقه من المركبات الجوية غير المأهولة والمركبات الجوية الصغيرة غير المأهولة (الطائرات بدون طيار).

ستتيح منصة Mete، التي يمكن دمجها في مركبات مختلفة، إطلاق صواريخ موجهة على العديد من المنصات مع البنية التحتية للقيادة والتحكم، وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولي الشركة.

وقد طورت روكيتسان هي شركة رائدة في تطوير أنظمة الصواريخ والصواريخ، عدة أنواع من الذخيرة الذكية التي يمكن إطلاقها من المركبات الجوية القتالية بدون طيار من طراز بيرقدار Bayraktar TB2 التركية والتي استخدمت في عدة مناطق حرب، بما في ذلك سوريا وإقليم قره باغ وأوكرانيا، في تدمير المعدات العسكرية للعدو من الدبابات ومدافع الهاوتزر إلى أنظمة الدفاع الجوي.

تشتمل عائلة الذخيرة الصغيرة الذكية (MAM) التابعة للشركة على أنواع MAM-T وMAM-C وMAM-L.

ونظام MAM هو نظام موجه بالليزر أنتجته شركة روكيتسان للطائرات المسلحة بدون طيار والطائرات الهجومية الخفيفة والطائرات المقاتلة.

أما MAM-C، فهو البديل شديد الانفجار، بينما MAM-L هو النسخة الحرارية thermobaric. ثم يأت أكبر منتجات المجموعة، MAM-T وهو للاستخدام بعيد المدى.

وقد استخدم MAM-T، العضو الجديد في العائلة، لأول مرة في اختبار لإطلاق النار.

ومن بين الذخائر الأخرى الموجهة بدقة، التي طورتها شركة روكيتسان، السلاح قصير المدى المضاد للدبابات، كاراوك Karaok؛ نظام الأسلحة المضادة للدبابات متوسط المدى OMTAŞ؛ نظام الصواريخ بعيدة المدى والموجه بالليزر L-UMTAS؛ نظام الصواريخ بعيدة المدى المضاد للدبابات UMTAS؛ الصاروخ الموجه بالليزر Cirit؛ ذخيرة التسكع الذكية Alpagut؛ صاروخ كروز شاكير. صاروخ كروز بعيد المدى يمكن إطلاقه من مركبة برية تكتيكية بعجلات؛ منظومة التوجيه Laçin؛ منظومة التوجيه Teber؛ صاروخ المواجهة SOM-J وذخيرة مدفع دبابة موجهة بالليزر 120 ملم، تانوك Tanok.