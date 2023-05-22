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أنقرة تعلن تحييد إرهابي بارز من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 22.05.2023 13:46
آخر تحديث في 22.05.2023 13:47
إمره شاهين مسؤول الاتصالات بتنظيم بي كي كي الإرهابي الذي حيدته الاستخبارات التركية شمال العراق صورة: الأناضول "إمره شاهين" مسؤول الاتصالات بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي حيدته الاستخبارات التركية شمال العراق (صورة: الأناضول)

أعلنت مصادر أمنية تركية، الاثنين، تمكن الاستخبارات من تحييد المدعو إمره شاهين "مسؤول الاتصالات" بتنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" الإرهابي شمالي العراق.

وأوضحت المصادر، لوكالة الأناضول، أن تحييد الإرهابي شاهين جرى بعملية أمنية في منطقة غارا شمالي العراق.

وأضافت المصادر أن شاهين كان يعد برامج حول طرق الاتصال السرية للتنظيم الإرهابي، بتعليمات من القيادي "مراد قرايلان".

والتحق شاهين بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي عام 2014، وقام بالعديد من العمليات الإرهابية ضد القوات التركية في ريف ولاية شرناق جنوب شرق تركيا.

وفي عام 2019، انتقل شاهين إلى العراق وبدأ بإنتاج مواد متفجرة في شماله لصالح "بي كي كي" الإرهابي.

واعتباراً من عام 2020، تولى مسؤولية وحدة القرصنة، حيث طور طرق الاتصال المشفرة التي يستخدمها أعضاء التنظيم الإرهابي.

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