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تركيا تختبر بنجاح صاروخها المحلي طيفون

ديلي صباح ووكالات
ريزة
نشر في 23.05.2023 11:31
آخر تحديث في 23.05.2023 11:32
لحظة إطلاق صاروخ طيفون الذي يعد الأطول مدى بين الصواريخ المنتجة محلياً، والذي أجري  في ولاية ريزة شمال شرقي تركيا 23-5-2023 صورة: الأناضول لحظة إطلاق صاروخ "طيفون" الذي يعد الأطول مدى بين الصواريخ المنتجة محلياً، والذي أجري  في ولاية ريزة شمال شرقي تركيا 23-5-2023 (صورة: الأناضول)

أعلنت أنقرة، الثلاثاء، نجاح اختبار لصاروخ "طيفون" الذي يعد الأطول مدى بين الصواريخ المنتجة محلياً، والذي أجري في ولاية ريزة شمال شرقي تركيا.

واتخذت السلطات المعنية تدابير أمنية مشددة في محيط مطار ريزة ـ أرتفين، قبيل بدء عملية الاختبار التي أجريت الساعة 06:44 صباح اليوم، بحسب وكالة الأناضول.

وتعليقاً على الاختبار، قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، عبر تويتر: "الاختبار تم بنجاح، وأشكر جميع الشركات التي ساهمت في إنتاج هذا الصاروخ".

ونشر دمير، عبر حسابه على تويتر، مشاهد لإطلاق الصاروخ.

وكانت شركة روكيتسان التركية منتجة "طيفون"، نفذت أول اختبار للصاروخ يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في الموقع نفسه.

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