تركيا تختبر بنجاح صاروخها المحلي طيفون

أعلنت أنقرة، الثلاثاء، نجاح اختبار لصاروخ "طيفون" الذي يعد الأطول مدى بين الصواريخ المنتجة محلياً، والذي أجري في ولاية ريزة شمال شرقي تركيا.

واتخذت السلطات المعنية تدابير أمنية مشددة في محيط مطار ريزة ـ أرتفين، قبيل بدء عملية الاختبار التي أجريت الساعة 06:44 صباح اليوم، بحسب وكالة الأناضول.

وتعليقاً على الاختبار، قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، عبر تويتر: "الاختبار تم بنجاح، وأشكر جميع الشركات التي ساهمت في إنتاج هذا الصاروخ".

ونشر دمير، عبر حسابه على تويتر، مشاهد لإطلاق الصاروخ.

وكانت شركة روكيتسان التركية منتجة "طيفون"، نفذت أول اختبار للصاروخ يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في الموقع نفسه.