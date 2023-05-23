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منسوب المياه في سد "يوسف إيلي" يرتفع إلى 145.30 مترا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 23.05.2023 21:56
سد يوسف إيلي بولاية أرتوين شمال شرقي تركيا DHA سد "يوسف إيلي" بولاية أرتوين شمال شرقي تركيا (DHA)

بلغ منسوب المياه في سد "يوسف إيلي" بولاية أرتوين شمال شرقي تركيا، ارتفاع 145.30 مترا.

وقد بدأ السد في حجز المياه يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من المديرية العامة لشؤون المياه، الثلاثاء، أن الكمية المخزونة بلغت 608.31 ملايين متر مكعب.

وفي كلمة خلال افتتاح السد، أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان، أن "يوسف إيلي" سينتج طاقة سنوية قدرها مليار و900 مليون كيلوواط ساعة.

وبني سد ومحطة الطاقة الكهرومائية "يوسف إيلي" على نهر "تشوروه"، وهو الأعلى في تركيا والخامس عالميا بارتفاع يبلغ 275 مترا.

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