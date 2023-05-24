السلطات التركية تقبص على 3 قياديين من "داعش" الإرهابي

أوقفت السلطات التركية، الأربعاء، 12 شخصاً بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم ثلاثة من قيادييه في عملية أمنية امتدت إلى ثلاث ولايات.

جاء ذلك خلال عملية نفذتها فرق تابعة لفرع مكافحة الإرهاب في إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول، التي قالت إنها حصلت على تفاصيلها من مصادر أمنية مطلعة.

وأشارت المصادر إلى أن العملية انطلقت أمس الثلاثاء، من إسطنبول وشملت أيضاً ولايتي قونية (وسط) وأنطاليا (جنوب)، وأسفرت عن توقيف 12 شخصاً.

وذكرت أن بين الموقوفين ما يسمى "قاضي منطقة مرمرة" و"مسؤول ولاية إسطنبول" و"مسؤول أذربيجان".

ولفتت إلى أن هؤلاء كانوا يعرفون أنفسهم باسم مجموعة "التقوى" ويتلقون الأوامر من تنظيم "داعش" في سوريا.

وأظهرت التحريات الأمنية أن المدعو "بلال أو" يتولى مهمة "القاضي"، وأنه قام بتعيين المدعو "سلمان س" بصفة "مسؤول" ولاية إسطنبول.

وكشفت المصادر أن "مسؤول أذربيجان" (أ. أ) كان يشرف على توفير المساعدات لأسر المنضمين إلى "داعش".

وأكدت أن هؤلاء القياديين كانوا ينشطون في مناطق مختلفة داخل إسطنبول ويجمعون الأموال والمقاتلين لمصلحة التنظيم، ولا تزال السلطات الأمنية تواصل تحقيقاتها مع الموقوفين.