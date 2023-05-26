خدمة جديدة لبوابة الحكومة الإلكترونية التركية تتعلق بإجراءات الخدمة العسكرية

أعلن مكتب التحول الرقمي في الرئاسة التركية يوم الخميس أن جميع العمليات المتعلقة بالخدمة العسكرية الإلزامية في تركيا ستكون متاحة قريبًا من خلال تطبيق e-Devlet، وهي بوابة الخدمات الحكومية عبر الإنترنت في البلاد.

رئيس مكتب التحول الرقمي علي طه كوتش قال إن إجراءات مثل "السن العسكري" و"الالتحاق" و"الاستدعاء والتعيين" ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية ابتداءً من الربع الأول من هذا العام.

وأوضح كوتش أن الإجراءات المذكورة ستكون متاحة في إطار الخدمة المسماة "Askerliğim" باللغة التركية، أي "خدمتي العسكرية"، وستكون في متناول المستخدمين بسهولة.

وفي تأكيده على أن الخدمات الحكومية يتم تقديمها بكفاءة وسرعة ودون انقطاع من خلال بوابة تركيا الإلكترونية، التي عززت عدد المستخدمين على مدار السنوات الماضية الذين اقترب عددهم من 62 مليونًا.

وأشار إلى أن الحكومة الإلكترونية مستمرة في تطوير نحو 6754 خدمة تابعة لـ 942 مؤسسة لتسهيل المواطنين.

وأبرز كوتش كذلك أن 95% من المستخدمين عبروا عن رضاهم عن الخدمات المقدمة من خلال البوابة.

كما أعلن عن خطط لتوسيع خدمة "تسليم كلمة مرور الحكومة الإلكترونية على العنوان"، المتوفرة حاليًا للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر، لتشمل الأفراد ذوي الإعاقة.