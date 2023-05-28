احتفالات في مدن تركية بفوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية

شهدت العديد من الولايات التركية، مساء الأحد، احتفالات بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة، مع قرب انتهاء عملية فرز الأصوات بالجولة الثانية، قبل أن يعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات فوز أردوغان.

ففي إسطنبول أقيمت احتفالات أمام مقر حزب العدالة والتنمية وفي العديد من مناطقها، مع إظهار النتائج غير النهائية تقدم أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأكثر من 52%، مع فرز نحو 95% من الصناديق.

وتجمع أمام مقر "العدالة والتنمية" عدد كبير من المواطنين وأعضاء الحزب حاملين رايات الحزب وهم يلقون شعارات مؤيدة لأردوغان.

وجرت الاحتفالات وسط إجراءات أمنية، وأصوات الموسيقى، حيث علقت لافتة كبيرة أمام مقر الحزب كتب عليها "سوف نربح بشكل لا يخسر فيه أحد".

كما خرج عدد كبير من المواطنين في مواكب بسيارتهم احتفالاً بتقدم أردوغان.

وفي العاصمة أنقرة، احتشد المواطنون في العديد من المواقع والشوارع الرئيسية، رافعين أعلام حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

ومن أبرز المواقع التي احتشد فيها المواطنون، مقرات حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، والمجمّع الرئاسي.

وفي السياق، نظم مواطنون مواكب سيارات للاحتفال بتقدّم الرئيس أردوغان على منافسه كمال كليتشدار أوغلو.

وفي ولايات أرضروم وإغدير وقارص وأردهان وأرزينجان شرقي تركيا، احتفل عدد كبير من المواطنين بتقدم أردوغان.

وتجمع المواطنون في تلك الولايات أمام مقرات حزب العدالة والتنمية، مع أصوات الموسيقى والأناشيد، فيما خرج البعض بسيارتهم في مواكب احتفالية.

كما أطلق المواطنون المفرقعات فيما أدت مجموعات أخرى رقصات شعبية فرحاً بتقدم أردوغان.