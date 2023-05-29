تركيا تبني منازل مؤقتة لضحايا الزلزال المصابين بمتلازمة داون

أنشأت وزارة الداخلية التركية مدينة حاويات أطلقت عليها اسم "شارع+1"، للناجين من الزلزال المصابين بمتلازمة داون، بعد زلزالين عنيفين ضربا جنوب شرق تركيا في 6 فبراير/شباط.

ويوفر مشروع "شارع +1" في حرم جامعة سوجو إمام في قهرمان مرعش، مساحاتٍ وأنشطةً اجتماعية للأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون وعائلاتهم.

وبتنسيقٍ من هيئة إدارة الكوارث والطوارئ تتم تلبية جميع احتياجات ضحايا الزلزال، حيث تم تجهيز الحاويات بوسائل الراحة مثل الماء الساخن ومطبخ وحمام ودورة مياه، إذ يحتاج الأشخاص المصابون بمتلازمة داون عادةً إلى رعاية منتظمة أكثر من غيرهم.

وتشمل المساحات الاجتماعية في "شارع +1" حديقة هوايات ودورات وملاعب للأطفال وغابة قريبة حيث ينظمون الأنشطة الرياضية.

من جانبه قال جيتين أوكتاي كالديريم والي قهرمان مرعش للإعلام المحلي إنه يتم حالياً بذل جهود خاصة تتطلب قدراً أكبر من الحساسية.

وأوضح كالديريم أن الاحتياجات الأولية بعد الزلازل تختلف عن الاحتياجات الحالية للناس، وأنهم أنشأوا "شارع +1" لتقديم جميع الخدمات والأنشطة التي يحتاجها ضحايا الزلزال.

بدورها أوضحت ربيعة إرين وهي أم تضررت من الزلزال، أن منزلها تعرض لأضرار جسيمة خلال الهزات الأرضية وأن طفليها المصابين بمتلازمة داون أقاموا في "شارع +1" حيث كان الأطفال الآخرون وأسرهم الذين يعانون من متلازمة داون أكثر عوناً وتعاطفاً مع بعضهم.

وعبرت إسراء إرين وهي مصابة بمتلازمة داون عن سعادتها بوجودها مع أصدقائها، وشكرت أولئك الذين ساعدوا في إنشاء "شارع +1".

يذكر أن متلازمة داون هي اضطراب وراثي يتسبب بحسب شدته بإعاقة ذهنية وتأخر في النمو مدى الحياة.