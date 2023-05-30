أول قطار كهربائي تركي محلي الصنع يدخل في الخدمة

بدأ أول قطار كهربائي وطني أنتجته شركة صناعات السكك الحديدية التركية (TÜRASAŞ) العمل في نهاية الأسبوع الماضي بعد تسليمه إلى شركة السكك الحديدية التركية الحكومية (TCDD)، في حفل حضره وزير النقل والبنية التحتية عادل قره اسماعيل أوغلو.

بدأ القطار الذي سيعمل خمس مرات يوميًا على طريق غبزة-أده بازاري Adapazarı-Gebze رحلته الأولى من أده بازاري يوم السبت، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وفي خطابه في حفل التسليم في 27 مايو/أيار، سلط الوزير الضوء على تفاصيل المسار الذي سيعمل فيه القطار وقال: "القطار الكهربائي الوطني، الذي سيسافر على الطريق بين أده بازاري وغبزة، سيخدم 11 محطة، بمعدل خمس رحلات في اليوم أي ما يعادل 500 كيلومتر من السفر يوميًا".

كما لفت قره اسماعيل أوغلو الانتباه إلى الراحة التي ستوفرها القطارات الكهربائية الوطنية، موضحًا أن 100% من القطار صناعة وطنية، من التصميم حتى الإنتاج، مضيفًا أن القطار تصل سرعته إلى 160 كم / ساعة.

وقال: "وفقًا للاحتياجات التشغيلية، يمكن إنتاج عربات ذات 3 وحدات أو 4 أو 5 أو 6 لاستخدامها في القطارات الإقليمية أو بين المدن. وتبلغ سعة فئة الخمس وحدات 324 راكبًا.

والقطار حاصل على شهادة TSI، اللازمة لتشغيله في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي. كما روعيت في إنتاج المقاعد رفاهية الركاب وراحتهم".

في خطاب منفصل الشهر الماضي، أشار الوزير إلى أنه تم إنتاج نموذجين أوليين ومجموعة واحدة من القطارات حتى الآن، وتعهد بزيادة العدد بمقدار أربعة عام 2024 وإضافة 15 آخرين خلال عام 2025 لتلبية احتياجات النقل بمقدار 22 مجموعة في المجموع. وقال: "بحلول عام 2030 سنكمل عدد مجموعات القطارات إلى 56".