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رئيس أذربيجان: نريد الاستفادة من تجربة إسرائيل في الزراعة والتعليم

وكالة الأناضول للأنباء
باكو
نشر في 30.05.2023 19:16
آخر تحديث في 31.05.2023 00:20
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يعقد مؤتمراً صحفياً مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في العاصمة الأذربيجانية باكو 30-5-2023 صورة: الأناضول الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يعقد مؤتمراً صحفياً مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في العاصمة الأذربيجانية باكو 30-5-2023 (صورة: الأناضول)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الثلاثاء، إنّ بلاده ترغب بالاستفادة من تجربة إسرائيل في قطاع الزراعة وفي مجالي الأمن السيبراني والتعليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده علييف، مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأضاف علييف أن "الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تساهم في حماية دولتنا وقيمها ومصالحها ووحدة أراضيها".

وأشار إلى أنّ أذربيجان تستخدم من زمن طويل المعدات العسكرية الإسرائيلية، مبيناً أنها ساعدت على تحديث جيش بلاده.

وتجاوز حجم التجارة بين البلدين 1.7 مليار دولار بحسب علييف الذي شدد على ضرورة تنويع التجارة في المستقبل.

والاثنين، وصل الرئيس الإسرائيلي وعقيلته إلى باكو في زيارة رسمية تستمر يومين بدعوة من نظيره الأذربيجاني.

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