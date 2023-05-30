رئيس أذربيجان: نريد الاستفادة من تجربة إسرائيل في الزراعة والتعليم

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الثلاثاء، إنّ بلاده ترغب بالاستفادة من تجربة إسرائيل في قطاع الزراعة وفي مجالي الأمن السيبراني والتعليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده علييف، مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأضاف علييف أن "الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تساهم في حماية دولتنا وقيمها ومصالحها ووحدة أراضيها".

وأشار إلى أنّ أذربيجان تستخدم من زمن طويل المعدات العسكرية الإسرائيلية، مبيناً أنها ساعدت على تحديث جيش بلاده.

وتجاوز حجم التجارة بين البلدين 1.7 مليار دولار بحسب علييف الذي شدد على ضرورة تنويع التجارة في المستقبل.

والاثنين، وصل الرئيس الإسرائيلي وعقيلته إلى باكو في زيارة رسمية تستمر يومين بدعوة من نظيره الأذربيجاني.