تركيا عضوة في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

نالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا صفة عضو بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وهي المرة الثانية التي يتم فيها انتخابها.

جاء ذلك في عملية تصويت جرت الجمعة، في المؤتمر العالمي التاسع عشر للأرصاد الجوية في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية، إن مديرية الأرصاد الجوية التركية انتخبت مجددًا لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المديرية انضمت رسميًا إلى المجلس التنفيذي خلال مؤتمر المنظمة في حزيران/ يونيو 2019.

وبحسب البيان، من المقرر أن يمثل مدير عام الأرصاد الجوية التركي فولكان موطلو جوشقون، منطقة أوروبا في المجلس لغاية عام 2027.

والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تكرس جهودها للتعاون والتنسيق الدوليين حول حالة الغلاف الجوي للأرض وسلوكه، وتفاعلها مع الأرض والمحيطات، والطقس والمناخ الذي تنتجه، وما ينتج عن ذلك من توزيع للموارد المائية.