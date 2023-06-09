"حفيظة أركان" أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي التركي

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدكتورة حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي.

ونشرت الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي الموقع من أردوغان حول تعيين أركان.

وباتت أركان أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي في تركيا.

وأركان من مواليد إسطنبول عام 1982، وتخرجت من جامعة البوسفور قسم الهندسة الصناعية عام 2001، قبل أن تستكمل تحصيلها الدراسي في الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل على شهادة الدكتوراه بمجال بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون.

وحصلت أركان على برنامجين تعليميين، الأول بمجال علوم الإدارة من كلية هارفارد للأعمال، والثاني حول القيادة من جامعة ستانفورد.

وبدأت أركان مسيرتها المهنية عام 2005 في مؤسسة "غولدمان ساكس" الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية واستمرت فيها لمدة 9 أعوام، قبل الانتقال إلى العمل في مصرف "فيرست ريبابلك بنك" عام 2014، ولمدة 8 سنوات.

كما عملت أركان كرئيسة مجلس إدارة في شركة "تيفاني أند كو" التي تعتبر من أكبر الشركات الأمريكية المختصة بالمجوهرات، قبل العمل عام 2022 في مجلس إدارة شركة "مارش ماكلينان" للاستشارات المالية العالمية المدرجة ضمن قائمة "فورتشن 500" الصادرة عن مجلة فورتشن والمعنية بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتمتع أركان بخبرة كبيرة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، وهي عضو في المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية في جامعة برينستون.