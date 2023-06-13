إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل موغلا التركية

تمكنت فرق خفر السواحل التركية، الثلاثاء، من ضبط وإنقاذ عشرات المهاجرين غير النظاميين في عمليات متفرقة قبالة شواطئ ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وقالت قيادة خفر السواحل في بيان، إنه تم انقاذ 66 مهاجراً دفعهم الجانب اليوناني إلى المياه الإقليمية التركية، فضلاً عن ضبط 17 آخرين.

وفي التفاصيل، أنقذت الفرق 40 مهاجراً قبالة شواطئ مرمريس وداتشا كانوا على متن قوارب مطاطية وطوافات نجاة ونقلتهم إلى اليابسة، بحسب وكالة الأناضول.

وأوقفت شخصين أيضاً يعتقد أنهما يعملان في تهريب المهاجرين كانا على متن طوافة نجاة قبالة مرمريس.

وأنقذت الفرق 26 مهاجراً قبالة شواطئ فتحية بعدما انجرف قاربهم المطاطي في عرض البحر بسبب تعطل محركه.

كما ضبطت 17 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي تم توقيفه من قبل زوق لخفر السواحل قبالة شواطئ داتشا.

وعقب الإجراءات الرسمية أحيل المهاجرون إلى مديرية الهجرة في الولاية.