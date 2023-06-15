الأرض تنتعش في تركيا بعد موسم الأمطار القياسي الذي شهدته في مايو

في تركيا، التي كان يحدق بها خطر الجفاف بسبب انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في السنوات الأخيرة، جلب شهر مايو/أيار بشائر الخير مع زيادة هطول الأمطار في الجزء الأكبر من البلاد، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن هيئة الأرصاد الجوية.

في ست مناطق في تركيا، باستثناء الجنوب الشرقي، كانت مستويات هطول الأمطار في مايو/أيار الأعلى مقارنة بالمستويات المتوسطة بين عامي 1991 و2020.

علاوة على أن معدل هطول الأمطار في مايو/أيار كان أعلى من مستوى العام السابق.

وفقًا لتقرير هطول الأمطار الصادر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية لشهر مايو 2023، تم تسجيل 66.8 كغ من الأمطار لكل متر مربع في جميع أنحاء تركيا.

بناءً على البيانات، تجاوز هطول الأمطار في شهر مايو/أيار المستويات العادية المسجلة بين عامي 1991 و2020، والتي بلغت 52.7 كغ.

كما تجاوز هطول الأمطار في مايو/أيار العام الماضي 44.4 كغ، ما يشير إلى زيادة بنسبة 51% وزيادة إجمالية قدرها 27%، حسب البيانات.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت تركيا انخفاضًا كبيرًا في هطول الأمطار، مصحوبًا بزيادة درجات الحرارة وانخفاض ملحوظ في مستويات المياه في البحيرات والأراضي الرطبة.

وقد أثارت هذه الظروف مخاوف كبيرة من حصول جفاف في البلاد، بالرغم من تدابير الحفاظ على المياه وخطط العمل الجديدة لحماية الأراضي الرطبة التي تقوم بها السلطات.

ولكن الزيادة الكبيرة في هطول الأمطار في أجزاء كبيرة من البلاد في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار والزيادة في مستويات السدود، قد جاءت بطمأنينة كبيرة قبل موسم الصيف.

وقد سقط أكثر من ضعف متوسط هطول الأمطار في منطقة بحر إيجة، حيث سجلت ثاني أعلى هطول للأمطار في السنوات الـ 63 الماضية في هذه المنطقة.

وسجلت زيادة بنسبة 100% في هطول الأمطار في 14 ولاية تركية، لا سيما في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، بما في ذلك الوجهات الصيفية الشهيرة في أنطاليا وموغلا.

كوتاهيا ومانيسا وإزمير وآيدن وأوشاك ودنيزلي وبوردور وأفيون وتشانكيري وأنقرة وإرزينجان وتونجلي كانت من الولايات التي ارتفع فيها معدل هطول الأمطار بنسبة 100%.

بالمقارنة، شهدت اثنتان من الولايات التي دمرتها زلازل فبراير -هطاي وشانلي أورفا وماردين المجاورة- انخفاضًا بنسبة 60% في هطول الأمطار.

في حين تم تسجيل أعلى هطول للأمطار في أوشاك حيث بلغ 150.8 كغ لكل متر مربع، جاءت ماردين الولاية بأقل هطول للأمطار بـ 14.5 كغ.

في ولايات أنطاليا، بوردور وأفيون قره حصار ودنيزلي وكوتاهيا وأوشاك، سُجل أعلى معدل لهطول الأمطار في شهر مايو/أيار خلال 63 عامًا الماضية. أما الولاية التي سجلت أعلى انخفاض مقارنة بمتوسط معدلات هطول الأمطار فهي هطاي بنسبة 74%.

ارتفع متوسط عدد الأيام الممطرة في تركيا، وقد كان 10.2 يومًا في 1991-2020، إلى متوسط 13.8 يومًا في مايو/أيار 2023.

تم تحديد عدد الأيام الممطرة من 20 إلى 25 يومًا في ولايات أفيون قره حصار وأوشاك وإسبرطة وكوتاهيا وأوردو وجيرسون وأرتفين وأرداهان؛ بينما هي في الجزء الساحلي من بحر إيجة والجزء الجنوبي من البحر المتوسط، وكذلك اسطنبول وهطاي بين خمسة إلى 10 أيام ممطرة.

الهطولات حسب المناطق

عند 49.6 كغ لكل متر مربع، ارتفع هطول الأمطار المسجل في منطقة مرمرة في مايو/أيار بأكثر من 100% على أساس سنوي منذ ذلك الحين مقارنة بـ 18 كغ من الأمطار لكل متر مربع سجلت قبل عام. في الوقت نفسه، مقارنة بإجمالي هطول الأمطار لشهر مايو البالغ 45.1 كغ لكل متر مربع، ارتفع هطول الأمطار الشهر الماضي بنسبة 10% بشكل عام.

وبالمثل، سقطت كميات كبيرة من الأمطار فوق بحر إيجه، تجاوزت 95.5 كغ مقارنةً بـ 21.2 كغ في العام الماضي لكل متر مربع في مايو/أيار.

زاد هطول الأمطار في شهر مايو/أيار بنسبة 52% بشكل عام في البحر المتوسط وبنسبة 84% عند النظر إلى بيانات مايو/أيار. وبحسب التقرير، سقطت 66.6 كغ لكل متر مربع من الأمطار في شهر مايو/أيار، مقارنة بـ 36.2 كغ للمتر المربع الذي شهدته العام الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفعت مستويات هطول الأمطار في مايو/أيار في مناطق أخرى، بما في ذلك البحر الأسود ومنطقة الأناضول الوسطى، حيث ارتفع الرقم إلى نفس الحد، بنسبة 56% على أساس سنوي، حسبما أوضح التقرير.

لوحظ أدنى ارتفاع في معدل هطول الأمطار الشهري في شرق الأناضول، بزيادة قدرها 8 %. من ناحية أخرى، المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا هي منطقة جنوب شرق الأناضول، إذ انخفض فيها معدل هطول الأمطار بنسبة 57% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.