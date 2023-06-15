وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 16 إرهابياً شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 16 إرهابياً في منطقتي "تل رفعت" و"منبج" الخاضعتين لسيطرة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في منطقتي "تل رفعت" و"منبج" ارتفع إلى 57، خلال آخر أسبوع.

وأكدت الوزارة أن الجيش التركي "يواصل هدم أوكار الإرهابيين فوق رؤوسهم".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 41 إرهابياً من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" بعد رصدهم في منطقتي تل رفعت ومنبج شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المسيرات التركية ساهمت في العملية، التي بدأت بعد اعتداء الإرهابيين قبل أيام على منطقة أونجو بينار الحدودية بولاية كيليس جنوبي تركيا.

وأشار إلى أن القوات التركية استخدمت الذخائر المصنعة محلياً في ضرب أوكار الإرهابيين.

والأحد الفائت، استهدف إرهابيو "واي بي جي" بـ 5 صواريخ أطلقوها من شمال سوريا، منطقة حدودية في ولاية كيليس.

وذكرت وكالة الأناضول أن الصواريخ التي أطلقها إرهابيو التنظيم (ذارع "بي كي كي" في سوريا) سقطت على أرض خالية في معبر "أونجو بينار" التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري.