مروحية لمكافحة الحرائق تركية الصنع تدخل الخدمة

جهزت شركة صناعات الفضاء التركية، مروحية مكافحة الحرائق سمتها "Nefes"، التي تعني "التنفس" باللغة التركية، حيث سلمتها مؤخراً لمديرية الغابات، للقيام بواجبها المتمثل في حماية غابات الأمة في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وتصل سرعة المروحية التي دشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى 222 كيلومتراً في الساعة وهي تتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 358 كيلومتراً في الساعة .

وتعتبر المروحية "نفس" قادرة على إسقاط ما يصل إلى 2.5 طن من المياه في وقت واحد، وهي مجهزة للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ إلى جانب مكافحة الحرائق.

والطائرة المحلية الصنع هي أول مروحية لمكافحة الحرائق لدى مديرية الغابات، التي عززت مخزونها بأسطول إضافي يضم مروحية وطائرات لمكافحة حرائق الغابات، وذلك في حفل أقيم في العاصمة أنقرة مطلع مايو/ أيار الماضي.