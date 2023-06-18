مدينة ملاطية في شرق تركيا تنضم قريباً إلى شبكة القطارات السريعة الإقليمية

أعلن المدير العام للسكك الحديدية التركية أوفوك يالتشين أن خدمة القطارات الإقليمية تجربة السفر للركاب من ملاطية الشرقية بتركيا من خلال ربط المدينة بخط القطار السريع أنقرة-سيواس الذي افتتح مؤخرًا في 20 يونيو، سيعزز شبكة السكك الحديدية، وسيقلل من وقت السفر بمقدار النصف.

تهدف الخدمة الجديدة إلى تقليل وقت السفر وتوفير اتصال ملائم من المدينة إلى خط القطار عالي السرعة المذكور أعلاه.

أكد يالتشين، في حديثه لوكالة الأناضول، التزامهم بتقصير أوقات السفر وتقديم خدمات نقل سريعة ومريحة، مضيفًا أن طريق قطار ملاطية-سيفاس الإقليمي هو أحد مبادراتهم في هذا الصدد.

وقال يالتشين: "سيغادر قطارنا الإقليمي من ملاطية يوميًا في الساعة 8:10 صباحًا ويصل إلى سيواس في الساعة 11:49 صباحًا من سيواس، وسيغادر في الساعة 4:10 مساءً ويصل إلى ملاطية في الساعة 7:54 مساءً."

وأشار كذلك إلى أن الرحلة بين أنقرة وملاطية، التي تستغرق حاليًا 15 ساعة و30 دقيقة على الطريق التقليدي الذي يخدمه "فور سبتمبر بلو إكسبرس" Four September Blue Express، ستنخفض إلى النصف مع القطار فائق السرعة.

وقال "بهذا الصدد، ستستغرق رحلة القطار بين ملاطية وأنقرة سبع ساعات و20 دقيقة، وستستغرق بين أنقرة وملاطية ست ساعات و54 دقيقة".

وأشار يالتشين أيضًا إلى أنه سيتم تطبيق خصم بنسبة 50% على المسافرين إلى أنقرة وإسطنبول باستخدام القطارات عالية السرعة والقطارات الإقليمية، أما المسافرون فقط على طريق ملاطية سيواس فسيدفعون سعر التذكرة بالكامل.

مؤكدا على نهجهم الموجه نحو العملاء، مع مراعاة تفضيلات الركاب، أشار يالتشين إلى أن "فور سبتمبر بلو إكسبريس"، الذي يعمل على طريق أنقرة-ملاطية، سيستمر في العمل أربع مرات في الأسبوع، ويغادر العاصمة يومي الخميس والسبت ومن ملاطية يومي الجمعة والأحد.

وتعهد يالتشين على مواصلة ربط البلاد بقطارات عالية السرعة في كل ركن من أركان تركيا.