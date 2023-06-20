سكان الساحل الجنوبي لتركيا يشكون من أسراب البعوض المتزايدة

يشهد الساحل الجنوبي لتركيا زيادة في أسراب البعوض ما يشكل معاناة للسكان المحليين بالرغم من طمأنة الخبراء بأن الحشرات الصاخبة لا تشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا لمن يخطط للاستمتاع بالصيف في جوهرة السياحة في أنطاليا.

في مواجهة "غزو البعوض" وقلة النوم بسبب النشاط الليلي المتزايد للحشرات، لجأ المواطنون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم من الوضع الحالي.

وبحسب تقارير جمعتها صحيفة صباح، يشكو المواطنون من عدم تحرك بلدية أنطاليا الكبرى لاحتواء التهديد المتزايد للبعوض، منتقدين عدم استخدام المبيدات بشكل كاف.

في المدينة، حيث تقدم عشرات الآلاف من الشكاوى من البعوض يوميًا، قال الخبراء في إشارة إلى البلدية: "لم يكافحوا البعوض لأن المعركة ضد البعوض يجب أن تبدأ في ديسمبر/كانون أول. وكان عليهم معالجة المجاري والمستنقعات. بتعبير أدق، كان عليهم العمل. كان عليهم اتخاذ الاحتياطات قبل أن تفقس الحشرات، ولكن للأسف، فشلت بلدية العاصمة في هذا الصدد، كما هو الحال في كل مجال آخر. للأسف، نحن الآن خائفون من انتشار الأوبئة".

ومع ذلك، عزا الأستاذ حسين تشتين، من قسم الأحياء بكلية العلوم بجامعة أقدنيز، متحدثًا إلى وكالة إخلاص للأنباء (IHA) الأسبوع الماضي ظهور البعوض إلى الظروف الجوية، وقال إن تغير المناخ يخلق بيئة مناسبة للبعوض.

"خلال أشهر الشتاء، يموت معظم الذباب بسبب الظروف البيئية غير المواتية في الأماكن التي يختبئ فيها. هذا الشتاء كان الطقس حارا والآن شهور الصيف ممطرة.. هذه هي البيئة التي يريدها الذباب. عادة، كان لدينا سلالة وقد كافحناها عن طريق الرش. ومع ذلك، بعد هطول الأمطار الغزيرة على التربة، تشكلت منطقة تكاثر ضخمة".

وقال: "وبالتالي، هناك زيادة في عدد الحشرات الآن".

تمكن البعوض، الذي يختبئ خلال أشهر الشتاء ويهلك بسبب البرد القارس، من البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء لأن الطقس لم يكن شديد البرودة. وأكد الخبراء أنه في الوقت نفسه، بالرغم من استمرار استخدام المبيدات في العديد من البلديات في جميع أنحاء البلاد، لكن الأمطار المتكررة قللت من آثارها.

"في ظل الظروف العادية، كان من المفترض أن نمر بفترة جفاف بدرجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية في مدينة مثل أنطاليا، لكننا ما زلنا نشهد طقس ممطر يحوم حول 20-25 درجة. وأوضح تشيتين أن هذه بيئة مثالية للغاية للبعوض.

في إشارة إلى أن أنواع البعوض Ochlerotatus، التي يتم معالجتها بالمبيدات الحشرية في أنطاليا، تنتشر على مساحة واسعة جنبًا إلى جنب مع الأمطار، قال تشيتين إنها غالبًا ما تتركز بين شجيرات العليق في المناطق التي تراكمت فيها المياه.

"عادة ما يتم مكافحة هذه الحشرات عن طريق الرش، ولكن بعد هطول الأمطار الغزيرة تشبعت التربة ونشأت تربة تكاثر ضخمة. كما أنها تفرخ في هذه المناطق وتتزايد أعدادها حاليًا. كما جرفت الأمطار أيضًا المبيدات التي رشتها البلديات للقضاء على هذه الحشرات".

وفي إشارة إلى إمكانية مكافحة البعوض مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، حث تشتين المواطنين على إزالة الدلاء المليئة بالمياه في أماكن مثل الشرفات وأسطح المنازل، فالحشرات تحب المياه الراكدة.

وزعم أنه "هناك شكاوى من أعداد البعوض، إذا ما أزالوا المياه الراكدة، ستختفي المشكلة في غضون أيام قليلة".