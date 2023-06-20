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السلطات التركية تصادر 28 ثعباناًً أثناء محاولة تهريبها إلى بلغاريا

ديلي صباح ووكالات
إدرنة
نشر في 20.06.2023 12:58
آخر تحديث في 20.06.2023 13:01
أحد الثعابين من أصل 28 التي ضبطتها السلطات التركية خلال عملية تفتيش في معبر كابي كوله الحدودي مع بلغاريا، 20-6-2023 صورة: الأناضول أحد الثعابين من أصل 28 التي ضبطتها السلطات التركية خلال عملية تفتيش في معبر "كابي كوله" الحدودي مع بلغاريا، 20-6-2023 (صورة: الأناضول)

ضبط مسؤولو الجمارك الأتراك، الثلاثاء، 28 ثعباناً خلال عملية تفتيش قاموا بها عند معبر "كابي كوله" الحدودي مع بلغاريا.

وفتشت فرق الأمن في ولاية أدرنة شاحنة عند بوابة "كابي كوله" الحدودية وصادرت الثعابين، وفقاً لتقارير محلية.

ولدى التحقق من المعلومات الواردة لفرق الأمن، تم فحص الشاحنة الخاصة بالمشتبه به بدقة، والذي تم تحديده على أنه "إ. ك."، وعثر على الثعابين التي حاول إخفاءها في قسم المقطورة في الشاحنة داخل كيس من القماش، ملفوفة بجوارب نسائية، بغية تهريبها إلى بلغاريا.

ومن بين الـ 28 ثعباناً تم اكتشافها، نفق أحدها وتمت مصادرة الباقي واعتقال السائق "إ.ك"، وراكب واحد رمز اسمه "ف.".

ووضعت الثعابين بعد ذلك تحت إشراف بيطري، وتم تسليمها إلى مكتب فرع محمية أدرنة الطبيعية والمتنزهات الوطنية.

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