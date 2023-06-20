السلطات التركية تصادر 28 ثعباناًً أثناء محاولة تهريبها إلى بلغاريا

ضبط مسؤولو الجمارك الأتراك، الثلاثاء، 28 ثعباناً خلال عملية تفتيش قاموا بها عند معبر "كابي كوله" الحدودي مع بلغاريا.

وفتشت فرق الأمن في ولاية أدرنة شاحنة عند بوابة "كابي كوله" الحدودية وصادرت الثعابين، وفقاً لتقارير محلية.

ولدى التحقق من المعلومات الواردة لفرق الأمن، تم فحص الشاحنة الخاصة بالمشتبه به بدقة، والذي تم تحديده على أنه "إ. ك."، وعثر على الثعابين التي حاول إخفاءها في قسم المقطورة في الشاحنة داخل كيس من القماش، ملفوفة بجوارب نسائية، بغية تهريبها إلى بلغاريا.

ومن بين الـ 28 ثعباناً تم اكتشافها، نفق أحدها وتمت مصادرة الباقي واعتقال السائق "إ.ك"، وراكب واحد رمز اسمه "ف.".

ووضعت الثعابين بعد ذلك تحت إشراف بيطري، وتم تسليمها إلى مكتب فرع محمية أدرنة الطبيعية والمتنزهات الوطنية.