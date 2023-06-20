غوكطاش: فخورة بتقلّيدي وسام "جدير" من قبل رئيس الجزائر

أعربت ماهينور أوزدمير غوكطاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، والسفيرة السابقة لدى الجزائر، عن شعورها بالفخر إزاء تقليدها وسام بدرجة "جدير" من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأضافت غوكطاش في تغريدة لها عبر تويتر، الاثنين، أنها أول سفيرة يتم تقليدها بوسام "جدير" رفيع الدرجة في تاريخ الجزائر، واصفة التكريم الجزائري لها بـ"الشرف العظيم".

كما عبرت عن شكرها للرئيس الجزائري، إزاء الدعم الذي قدمه لها خلال فترة عملها كسفيرة في البلد العربي.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان هنأ الوزيرة غوكطاش بتقليدها "هذا الوسام المثير للفخر".

وفي وقت سابق، الاثنين، قلد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غوكطاش، وساماً رفيعاً بدرجة "جدير" بعد انتهاء مهامها في بلاده.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الرئييس تبون كرم السفيرة التركية غوكطاش بوسام الاستحقاق الوطني من درجة "جدير" خلال أدائها زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامّها في الجزائر.

ويعد وسام "جدير" وسام استحقاق وطني تمنحه الرئاسة للمواطنين والأجانب الذين قدموا خدمة للدولة الجزائرية.

وشغلت ماهينور أوزدمير غوكطاش مهام سفيرة أنقرة في الجزائر منذ مطلع العام 2020، قبل تعيينها وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية في الحكومة التركية الجديدة.