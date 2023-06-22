وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأوكراني تطورات مبادرة الحبوب

بحث وزير الدفاع التركي يشار غولر، الخميس، مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، التطورات الأخيرة بشأن مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود.

وشدد غولر، ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، على أهمية مواصلة مبادرة الحبوب التي تساهم بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية وتفيد البشرية جمعاء.

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بدورها من خلال مبادراتها البناءة كما فعلت حتى الآن في ضمان السلام والمساعدات الإنسانية بالمنطقة، لا سيما تمديد اتفاقية الحبوب المقرر انتهاؤها في 17 يوليو/ تموز المقبل.

وأشار البيان إلى أن ريزنيكوف هنأ نظيره التركي على توليه منصبه الجديد، وأعرب عن تمنياته له بالنجاح.

وفي يوليو 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/ شباط من العام نفسه، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها عدة مرات، بتصدير أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا، وفي 18 مايو/ أيار الماضي، تم تمديد الاتفاق 60 يوما إضافيا، ما يضمن استمرار صادرات الحبوب.