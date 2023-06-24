بايكار التركية تحتفل بإنتاجها النسخة 500 من مسيرتها "بيرقدار تي بي 2"

احتفلت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، الجمعة، بإنتاج النسخة 500 من مسيرتها "بيرقدار تي بي 2" المسلحة.

وقالت الشركة في بيان، إن مسيرتها المسلحة ذات الرقم "تي 500" أتمت رحلتها في خط الإنتاج، لافتة إلى تنظيمها احتفالا بهذه المناسبة.

وأضافت أن عدد مسيراتها الإجمالي من "بيرقدار تي بي 2" ارتفع إلى 580، مع إنتاج 80 مسيرة من الطراز الاستطلاعي غير المسلح "İHA".

وشارك في الحفل موظفو الشركة، فضلاً عن عدد من متضرري الزلزال المقيمين في المساكن التابعة للشركة.

وقدم رئيس مجلس إدارة "بايكار" سلجوق بيرقدار، تهانيه لموظفي الشركة على تطويرهم وإنتاجهم مسيرات بيرقدار تي بي 2، والتي تعد أفضل مسيرات في فئتها حول العالم، وفق البيان.

ولفت بيرقدار إلى أن الشركة حققت نجاحاً كبيراً بتصدير مسيراتها إلى نقاط مختلفة من العالم، موضحاً أنها تصدرها إلى أكبر عدد من الدول.