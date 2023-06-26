سفارة الإمارات توزع هدايا وملابس لأطفال هطاي التركية بمناسبة العيد

وزعت السفارة الإماراتية في تركيا هدايا وملابس بمناسبة عيد الأضحى على الأطفال في ولاية هطاي المتضررة جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت السفارة عبر حسابها في انستغرام، الاثنين، أن حملتها "لن ننساكم" التي بدأتها بتوزيع التمور والسلل الغذائية على المتضررين من الزلزال في شهر رمضان المبارك مستمرة في عيد الأضحى.

وقالت: "في إطار العمل الخيري والإنساني لدولة الامارات العربية المتحدة قامت سفارة الدولة في تركيا بتجهيز وتوزيع هدايا وملابس العيد على الأطفال في المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة هطاي".

وبحسب معلومات من السفارة، قدمت هدايا عيد لـ 500 طفل في منطقة "سرين يول" المتضررة من الزلزال، وذلك في مجمع "يشيل سازلك" التعليمي.

يذكر أن الهدايا والملابس جرى توزيعهم عبر جمعية "دنيز فناري" التركية.