أردوغان يهنئ القوات الأمنية والشعب بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان مواطني بلاده بحلول عيد الأضحى المبارك الذي يحل غدا الأربعاء، برسالة مصورة.

وأعرب أردوغان عن تمنياته في أن يجلب عيد الأضحى الخير للشعب التركي والعالم الإسلامي والبشرية جمعاء.

وأضاف: "أدعو الله أن يتقبل عبادات إخواننا الموجودين في الأراضي المقدسة بنية أداء فريضة الحج".

وتطرق إلى رؤية "قرن تركيا"، مؤكدا عزم الحكومة تحويلها من حلم إلى حقيقة، مضيفا بالقول: "ومن أجل ذلك قمنا باستعداداتنا وشكلنا كوادرنا وحددنا أهدافنا".

وأوضح الرئيس أن الحكومة ستواصل العمل خلال السنوات الخمس المقبلة كما كان الأمر عليه خلال السنوات الـ 21 الماضية.

الحدود التركية الإيرانية

على الصعيد نفسه، هنأ أردوغان قوات الأمن على الحدود التركية الإيرانية بمناسبة عيد الأضحى، في اتصال هاتفي مع وزير الداخلية علي يرلي قايا خلال إجراء الأخير جولة تفقدية لسير أعمال بناء الجدار الأمني مع إيران.

وأكد أردوغان أن بناء الجدار الأمني سيجعل تركيا أكثر نجاحا في محاربة الإرهاب.

وأشاد الرئيس بجهود قوات أمن بلاده مهنئا إياهم بعيد الأضحى.

وفي وقت سابق، تفقد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، سير أعمال بناء الجدار الأمني والطريق الأمني والخنادق التي يجري بناؤها في منطقة تشالديران بولاية وان جنوب شرقي البلاد.

يشار إلى أن الحدود بين تركيا وإيران يبلغ طولها 560 كم، الجزء الأكبر منها يحاذي ولاية وان.

ويأتي تشييد تركيا للجدار الأمني على حدودها مع جيرانها شرقي وجنوبي البلاد، في إطار مكافحة الإرهاب ومنع حالات التسلل إلى البلاد.