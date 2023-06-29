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تركيا تسلم الرئيس التركمانستاني سيارتي "توغ"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 29.06.2023 18:25
وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قجر يسلم الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف سيارتي توغ 29-6-2023 صورة: الأناضول وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قجر يسلم الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف سيارتي "توغ" 29-6-2023 (صورة: الأناضول)

سلّم وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قجر، الخميس، الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف سيارتي "توغ" المصنوعة محلياً.

وجرى تسليم السيارة في مراسم بحضور الوزير التركي والرئيس التركمانستاني، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكلي أوغلو بمدينة أركاداغ، بحسب وكالة الأناضول.

وأعرب محمدوف عن إعجابه بالسيارة التركية الكهربائية وشكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

بدوره، أعرب الوزير التركي عن اعتزازه بتسليم سيارتين محليتين إلى تركمانستان بعد أذربيجان وكازاخستان.

وتمنى قجر أن تلقى السيارة إعجابا كبيرا ليس فقط في تركيا والعالم التركي بل في جميع أنحاء العالم.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

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